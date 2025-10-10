В Азербайджане будет принят новый закон "О государственных услугах"

БАКУ /Trend/ - Будет принят новый закон "О государственных услугах".

Как сообщает Trend, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана обсуждался новый законопроект "О государственных услугах".

Было отмечено, что законопроект определяет организационно-правовые и экономические основы деятельности в сфере государственных услуг, а также регулирует отношения в сфере предоставления государственных услуг.

В проекте вводятся такие понятия, как государственная услуга, место предоставления государственной услуги, единый центр предоставления государственной услуги, а также законодательство, регулирующее дизайн государственных услуг. Кроме того, проектом подробно определяется круг пользователей услуг, их права и обязанности.

В целях снижения коррупционных рисков при предоставлении государственных услуг в законопроект вводится принцип очередности, который обеспечивает последовательное рассмотрение заявлений на получение государственных услуг, за исключением случаев, предусмотренных законом.

С принятием проекта будут определены требования к формированию государственной услуги. Согласно проекту, предоставление государственной услуги будет разрешено после ее включения в электронный реестр государственных услуг.

В предлагаемом проекте отмечается, что результат предоставления государственной услуги оформляется в виде электронного документа или административного акта на бумажном носителе, а также в виде правоустанавливающих и технических документов, либо предоставления информации в рамках информационных электронных услуг.

Проект определяет механизм мониторинга качества государственных услуг. Механизм оценки "Индекс услуг ASAN" будет и далее совершенствоваться, и после проведения оценки он станет одной из основ мониторинга качества государственных услуг.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

