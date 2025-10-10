Сотрудничество с Туркменистаном в сфере транспорта и экономики активно развивается — Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ — Азербайджано-туркменские экономические и транспортные связи продолжают активно развиваться.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров на мероприятии в Баку, посвященном Дню независимости Туркменистана и 30-летию его постоянного нейтралитета.

«Существующий экономический потенциал наших стран создаёт возможности для изучения новых перспектив и диверсификации сотрудничества», — отметил министр, подчеркнув роль Азербайджано-туркменской Межправительственной совместной комиссии как важной платформы для развития двусторонних отношений.

Он отметил, что партнёрство развивается в сфере экономики, транспорта, энергетики, логистики, гуманитарной, культурной и образовательной сферах. М.Джаббаров подчеркнул транспортную инфраструктуру Среднего коридора, включая морские порты, железные дороги и другие логистические объекты. «Совместные усилия принесут большую пользу всему региону», — добавил министр.

Он отметил значимость нового транспортного коридора, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчыванской АР, которая в соответствии с достигнутой в августе 2025 года договорённостью увеличит транспортный и транзитный потенциал обеих стран и внесёт вклад в развитие региона.

«Сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном играет ключевую роль в повышении эффективности Среднего коридора. Объём транзитных перевозок растёт из года в год», — сказал министр.

М.Джаббаров также подчеркнул высокий уровень доверия между лидерами двух стран и выразил уверенность, что двусторонние отношения будут и впредь укрепляться на основе общих этнических и духовно-культурных ценностей.