Президент Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ рассказал о развитии Лачина

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе коснулся вопросов укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере и рассказал о развитии Лачина.

Как сообщает Trend, глава государства, в частности, отметил: «На сегодняшнем заседании хотел бы затронуть вопросы укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере. Выражаю благодарность главам государств СНГ за поддержку кандидатуры города Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана в качестве культурной столицы СНГ в этом году».

Подчеркнув, что в июне этого года в Лачине состоялась церемония открытия «Года культурной столицы СНГ», Президент Ильхам Алиев сказал, что в ходе нее была представлена информация об истории, культурном наследии этой древней азербайджанской земли. «Гости мероприятия воочию убедились в стремительном возрождении Лачина после освобождения от 30-летней оккупации Арменией», - добавил глава государства.