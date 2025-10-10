В Азербайджане ужесточаются санкции, связанные с легализацией имущества, приобретенного преступным путем

БАКУ /Trend/ - Ужесточаются санкции, связанные с легализацией имущества, приобретенного преступным путем.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовный Кодекс, обсужденном в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, сокрытие или утаивание истинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, прав на такое имущество или принадлежности имущества, полученного преступным путем, наказывается штрафом в размере от четырех тысяч до восьми тысяч манатов или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В соответствии с предложенными изменениями, это преступление наказывается штрафом в размере 50-70% от стоимости предмета преступления или же лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или же лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Законопроект представлен на голосование и принят в первом чтении.