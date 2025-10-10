В Баку прошла церемония закрытия фестиваля кибербезопасности CIDC 2025

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Конгресс-центре прошла церемония закрытия фестиваля кибербезопасности "CIDC 2025 – Critical Infrastructure Defence Challenge".

Как сообщает Trend, фестиваль был организован совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности Азербайджана.

В этом году CIDC-2025 присоединились 2 245 посетителей, 934 участника тренинга, 51 команда и 56 партнерских организаций.

Основной целью фестиваля является обмен передовым международным опытом в области защиты критически важной инфраструктуры, информационной безопасности, цифровой стабильности и внедрения искусственного интеллекта, а также укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами.

На организованной выставке по кибербезопасности 41 отечественная и зарубежная компания представили новейшие технологии в области информационной безопасности, управления рисками и сетевой защиты.

Виртуальная кибервойна, которая составляла основную часть мероприятия, была проведена в этом году на основе концепции "кибервойна в умных городах". В соревновании приняли участие 20 местных и впервые 5 зарубежных команд, представляющих государственные учреждения, критически важные инфраструктуры, банковский и телекоммуникационный секторы. Среди них команды Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана.

Отметим, что команды-победители получат призовой фонд в размере 30 тысяч манатов (1-е место 15 тысяч, 2-е место 10 тысяч, 3-е место 5 тысяч).

