Направления деятельности финтехов должны расширяться на законодательной основе – АБА

БАКУ /Trend/ - Мы должны внедрить в наши системы международные тренды в сфере финтеха. Здесь основная нагрузка ложится на совершенствование законодательной базы.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев в ходе "Baku Fintech Forum 2025".

В качестве примера он привел, что для организаций, занимающихся электронными деньгами, существует требование хранить средства более чем в одном банке: "Такое же требование есть и в отношении других участников финансового сектора. Есть также требование к страховым компаниям хранить средства в разных банках. Выдвижение подобного требования в последующий период в отношении финтехов может иметь важное значение".

З. Нуриев подчеркнул, что этот подход еще больше усилит безопасность денежных средств пользователей платежных услуг и позволит повысить устойчивость денежных организаций.

"Считаем, что с точки зрения развития финансовой инклюзивности, внедрения в более эффективной форме финансового подхода, дополнительные направления деятельности финтехов должны расширяться на законодательной основе", - сказал он.