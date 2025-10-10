Вырос товарооборот Азербайджана со странами-членами ОТГ

БАКУ /Trend/ - За январь-август текущего года товарооборот Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) составил 4,737 млрд долларов США.

Согласно подсчетам Trend, основанным на отчете Государственного таможенного комитета, этот показатель вырос на 5% или 226,3 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период товарооборот со странами-членами ОТГ составил 14,7% от общего товарооборота Азербайджана.

Следует отметить, что за первые восемь месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана с Турцией сократился на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, до 3,8 млрд долларов США, товарооборот с Кыргызстаном увеличился в 1,8 раза, до 53,4 млн долларов США, с Казахстаном – в 3,2 раза, до 547,6 млн долларов США, а с Узбекистаном – в 2,1 раза, до 292 млн долларов США.

За первые восемь месяцев текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 65,4 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 30,3 млн долларов США, ненефтяных товаров – на сумму 394,5 млн долларов США. При этом за отчетный период Казахстан импортировал из Азербайджана ненефтяные товары на сумму 65,7 млн ​​долларов США, а Узбекистан – на сумму 43,2 млн долларов США.

Следует отметить, что Организация тюркских государств (ОТГ) была создана на основе "Нахчыванского соглашения", подписанного на саммите в Нахчыване 3 октября 2009 года. При создании организация называлась "Совет сотрудничества тюркоязычных государств". В 2021 году название организации было изменено, и в настоящее время она продолжает свою деятельность под названием "Организация тюркских государств".

Азербайджанская Республика является одной из четырех стран-основательниц организации, и в настоящее время в нее входят пять государств-членов: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.

Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра имеют статус наблюдателей в организации.