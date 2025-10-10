В Ханкенди прошел bootcamp по применению ИИ в агросфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Центра аграрных инноваций министерства сельского хозяйства и Карабахского университета в городе Ханкенди состоялся bootcamp в рамках проекта "Применение искусственного интеллекта в точном сельском хозяйстве".

Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что целью bootcamp является содействие применению искусственного интеллекта и цифровых технологий в аграрной сфере, повышение знаний и навыков молодежи в этом направлении, создание условий для более тесного ознакомления с аграрным потенциалом освобожденных территорий.

В bootcamp приняли участие студенты, представляющие около 20 высших учебных заведений, а также представители около 10 центров акселерации и инкубации. Программа предоставила участникам возможность изучать инновационные решения в сельском хозяйстве в реальной среде, знакомиться на месте с технологическими инновациями и приобретать опыт.

Во время инфотура, организованного в рамках программы, участники посетили Суговушанское водохранилище и Ханкендинскую швейную фабрику. Им была представлена подробная информация об управлении стратегическими водными ресурсами региона, роли цифровых технологий в процессе восстановления аграрной инфраструктуры и интеграции промышленных предприятий в сельскохозяйственное производство.

Участники отметили важность применения современных технологических решений в аграрной сфере для повышения производительности, эффективного использования ресурсов и расширения экспортного потенциала.

Проведение bootcamp имеет особое значение с точки зрения повышения знаний молодежи в области инновационных технологий, поддержки аграрного развития на освобожденных от оккупации территориях и привлечения к этому процессу нового поколения специалистов.

Отметим, что в текущем году при организации Центра аграрных инноваций и участии высших учебных заведений был организован bootcamp в Зангиланском, Хачмазском, Шамахинском районах и городе Ханкенди.

