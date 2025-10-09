Президент Токаев подчеркнул значимость маршрутов "Восток-Запад" и "Север-Юг" для региона

АСТАНА /Trend/ - Казахстан способен обеспечить устойчивое соединение Востока и Запада, Севера и Юга.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

"Для Казахстана взаимодействие с Россией стратегически важно. В силу географического фактора Казахстан в состоянии обеспечить устойчивое соединение Востока и Запада, Севера и Юга в качестве центрального звена евразийской транспортно-логистической сети. Россия же - это ключевое направление выхода государств региона на мировые рынки", - подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что по территории Казахстана проходят 11 международных транспортных коридоров, включая пять железнодорожных и шесть автомобильных, по которым осуществляется порядка 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой.

Президент сообщил, что за последние 15 лет в модернизацию и развитие транспортной отрасли Казахстан направил свыше 35 миллиардов долларов, что позволило обеспечить устойчивый рост объемов перевозок.

"Железнодорожный транзит грузов из России в Центральную Азию через Казахстан за последние три года вырос на 26%, превысив 30 миллионов тонн. Транзит в обратном направлении увеличился почти на 50%. Кроме того, поставки из России в Китай транзитом через Казахстан выросли в три раза, достигнув свыше 5 миллионов тонн", - отметил Токаев.

Он подчеркнул, что развитие транспортных маршрутов "Восток-Запад" и "Север-Юг" открывает новые перспективы для расширения евразийской интеграции и укрепления экономического взаимодействия между странами региона.