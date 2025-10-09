Россия назвала объем инвестиций в совместные энергетические проекты с Центральной Азией

ДУШАНБЕ /Trend/ - Россия и государства "пятерки" Центральной Азии продолжают углублять партнёрство в энергетической сфере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

По его словам, сотрудничество охватывает не только добычу и торговлю традиционными углеводородами, но и строительство атомных электростанций с использованием современных российских технологий, а также внедрение возобновляемых источников энергии.

"При участии России проводится модернизация крупнейших гидроузлов региона, многие из которых были построены ещё в советское время. Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам по безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рациональному использованию трансграничных рек", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия уже выделила более 33 миллионов долларов на совместные с центральноазиатскими странами программы. Среди них - мониторинг состояния бассейнов Амударьи и Сырдарьи, применение технологий водосбережения и повторного использования воды, организация лесопосадок в зоне Приаралья и на осушенном дне Аральского моря.