Туркменистан со всей ответственностью подойдет к председательству в СНГ в 2026 году — Сердар Бердымухамедов

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан со всей ответственностью подойдет к председательству в Содружестве Независимых Государств в 2026 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе (Таджикистан).

Глава Туркменистана выразил благодарность участникам заседания за принятое решение о предоставлении Туркменистану председательства в Содружестве, отметив, что это является проявлением уважения и доверия со стороны всех государств-участников.

"Мы расцениваем это как признание вклада нашей страны в развитие Содружества Независимых Государств. Мы со всей ответственностью подойдем к председательству, в полной мере осознавая масштабы и уровень задач, которые вместе предстоит решать", - отметил Сердар Бердымухамедов.

Он сообщил, что в ближайшее время будет разработана концепция председательства Туркменистана в СНГ, отражающая подходы и взгляды на дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества. Документ будет направлен государствам-участникам по дипломатическим каналам.

Сердар Бердымухамедов также отметил, что Туркменистан в своей деятельности будет руководствоваться принципами и целями, заложенными в основу Содружества, включая добрую волю, равноправие и взаимное уважение между странами.

"Убеждены, что СНГ призвано и далее служить важным инструментом сотрудничества, основанного на доброй воле участников, равноправии и взаимоуважении, а также на соотношении с национальными интересами каждой страны", - заявил Президент Туркменистана.

Он подчеркнул, что именно эти принципы обеспечивают жизнеспособность и гибкость Содружества, открывают новые перспективы партнерства и позволяют СНГ оставаться значимым фактором устойчивости международной стабильности и безопасности.

В завершение выступления Сердар Бердымухамедов поблагодарил коллег за оказанное доверие и выразил уверенность в успешной реализации задач, стоящих перед Содружеством.