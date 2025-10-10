Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане предлагается новое правило при переименовании территориальных единиц

Общество Материалы 10 октября 2025 14:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане предлагается новое правило при переименовании территориальных единиц

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - При наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы государственного языка.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О территориальном устройстве и административно-территориальном делении", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

В соответствии с действующим законодательством присвоение наименований проспектам, улицам, площадям и другим составным частям соответствующей территориальной единицы и их переименование осуществляется соответствующими органами исполнительной власти с учетом мнения населения данной территории. Предлагаемое изменение предусматривает также учет норм государственного языка при наименовании и переименовании проспектов, улиц, площадей и других объектов соответствующей территориальной единицы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости