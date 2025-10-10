В Азербайджане станет обязательной паспортизация новых зданий по энергоэффективности

БАКУ /Trend/ - Паспортизация новых жилых зданий по энергоэффективности станет обязательной в Азербайджане.
Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и повышении энергоэффективности", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно законопроекту, паспортизация по энергоэффективности новых, реконструированных, капитально отремонтированных жилых и нежилых зданий будет обязательной. Исключения составляют:
- здания (строения), включенные в список недвижимых памятников истории и культуры мирового, республиканского и местного значения в соответствии с законом "Об охране памятников истории и культуры";
- вспомогательные и временные постройки;
- теплицы и склады;
- производственные здания;
- частные жилые дома;
- строительные объекты, определенные статьями 81.1 и 89.1 (за исключением статьи 89.1.4) Градостроительного и строительного кодекса.
После вступления этого закона в силу паспортизация станет обязательной для новых, реконструированных или капитально отремонтированных жилых и нежилых зданий и не будет распространяться на здания, находящиеся в эксплуатации.
Следует отметить, что закон содержит правила паспортизации зданий по энергоэффективности. Эти правила будут утверждены Кабинетом министров.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
