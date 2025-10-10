Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Прошел Baku Fintech Forum 2025 при участии PashaPay (ФОТО)

10 октября 2025
PashaPay, одна из ведущих финтех-компаний Азербайджана и участник экосистемы Bir, выступила платиновым спонсором на Бакинском Финтех Форуме 2025, который прошел 9 октября 2025 года. Форум, организованный Азербайджанской Финтех Ассоциацией (AzFina), получил поддержку Центрального банка Азербайджана и Ассоциации банков Азербайджана. Мероприятие было направлено на развитие международного сотрудничества в финтех-секторе и поддержку развития цифровых финансовых услуг.

В ходе открытия форума Самир Маммадов, генеральный исполнительный директор PashaPay, подчеркнул ключевую роль финтеха в формировании будущего экономики Азербайджана. Он отметил, что финтех-решения позволяют финансовой системе адаптироваться к современным требованиям, предоставляя пользователям удобные и инновационные финансовые инструменты, которые влияют на формирование новых моделей поведения.

PashaPay, обслуживающая более 4 миллионов пользователей, ставит своей основной задачей ускорение перехода к безналичной экономике. Самир Маммадов подчеркнул, что финтех играет решающую роль в продвижении финансовой инклюзии по всей стране.

Среди стратегических приоритетов компании — интеграция технологий искусственного интеллекта в бренды m10 и Milliön. Маммадов отметил, что современные платежные приложения должны быть не просто финансовыми инструментами, но и ориентированными на пользователя платформами, адаптированными к повседневному образу жизни.

Он также высоко оценил роль Азербайджанской Финтех Ассоциации в развитии финансовой и цифровой экосистемы страны, подчеркнув важность расширения членства среди финтех-предприятий.

В рамках форума PashaPay была удостоена награды «Proud Sponsor» от организаторов. Кроме того, Рамис Рамазанов, руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в PashaPay, модерировал панельную дискуссию на тему «Будущее безопасности в финтехе: мошенничество, кибербезопасность и устойчивость».

На форуме также была представлена выставочная зона, где демонстрировались цифровой кошелек m10 и платежные терминалы Milliön — ключевые бренды экосистемы Bir. Экспозиция привлекла значительное внимание участников форума.

О компании PashaPay

PashaPay, как часть экосистемы Bir, является ведущей финтех-платформой, предоставляющей пользователям инновационные, быстрые и безопасные финансовые решения с помощью цифрового кошелька m10 и платёжных терминалов MilliÖn. Компания также определила развитие безналичных платежей и расширение инноваций в сфере финансовых технологий как приоритетные направления.

www.pashapay.az

