В Азербайджане начата интеграция субфинтехов в открытый банкинг

БАКУ /Trend/ - Начата интеграция субфинтехов в открытый банкинг.

Как сообщает Trend, об этом сказала директор департамента финансовых технологий и инноваций Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фидан Тофиди в ходе выступления на "Baku Fintech Forum 2025".

Она отметила, что будет предпринят еще ряд мер.

"Интеграция субфинтехов начата. В связи с этим вчера финтехам было направлено письмо. Помимо этого, для "payment initiation" мы сначала включим туда банки, а затем финтехи.

На этом работа в данном направлении не завершается, так как ЦБА как мегарегулятор планирует интегрировать в открытое финансирование как страховые компании, так и компании рынка капитала", - сказала Ф.Тофиди.