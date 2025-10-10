Расчеты в нацвалютах усиливают экономический суверенитет стран СНГ - Путин

ДУШАНБЕ /Trend/ - Практически все взаиморасчеты между странами СНГ теперь выполняются в национальных валютах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе.

"Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96 процентов", - отметил он.

По словам российского лидера, в странах Содружества формируется устойчивая и независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура. Это, отметил Путин, позволяет укреплять экономический суверенитет государств региона и снижать зависимость от внешних факторов.

"Это не значит, что мы отказываемся от использования других платежных инструментов и валют - просто это повышает нашу независимость и суверенитет. Это вещь очевидная в современном мире особенно", - подчеркнул президент.

Путин также сообщил, что товарооборот России со странами СНГ продолжает демонстрировать уверенный рост. В 2024 году он увеличился на 7 процентов и достиг 112 миллиардов долларов.

"Последовательно улучшается его структура за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, что называется, медицинский факт: у нас происходит облагораживание товарооборота из года в год", - отметил глава государства.