Совместные проекты Туркменистана и Азербайджана укрепляют единство тюркских стран - посол Турции

БАКУ /Trend/ - Строительство мечети в Азербайджане, инициированное Туркменистаном, является ярким символом единства и солидарности тюркских народов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.

"Может ли быть что-то более значимое, чем когда одна братская страна дарит другой братской стране мечеть, строящуюся на глазах у всех, в духе единства и солидарности? Это полностью соответствует учению наших предков, Ахмета Йесави", - подчеркнул посол.

Акгюн отметил, что укрепление духовных и культурных ценностей, развитие инфраструктуры и поддержка образования всегда были важными принципами тюркского мира. "Создавайте, развивайте, открывайте свои сердца, проявляйте справедливость, приносите радость туда, куда приходите", - напомнил он наследие Ахмета Йесави.

По словам дипломата, совместные инициативы Туркменистана и Азербайджана демонстрируют не только братство народов, но и приверженность совместной работе по сохранению культурных ценностей и духовного наследия региона.