На заседании Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнуты социально-экономические достижения Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Участники заседания Третьего комитета ("Социальное развитие") 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были проинформированы о мерах, принятых Азербайджаном в области социально-экономического развития, включая прогресс в достижении ЦУР.

Как передает Trend, соответствующее заявление озвучил первый секретарь азербайджанского постпредства при всемирной организации Шахрияр Гаджиев.

Он отметил, что в Азербайджане регулярно проводятся мероприятия, направленные на улучшение благосостояния граждан, их социальной защиты и уровня жизни.

"Программа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденная президентом Азербайджана, предусматривает комплексные меры, соответствующие установленным национальным приоритетам. Представив свой четвертый Национальный добровольный обзор в 2024 году, Азербайджан предоставил всестороннюю информацию о своих национальных обязательствах с 2021 по 2024 год, демонстрируя прогресс в достижении ЦУР, изложенных в Повестке дня на период до 2030 года", - подчеркнул Шахрияр Гаджиев.

Он напомнил, что в результате социально-экономической политики, проводимой в течение последнего десятилетия, ежемесячная минимальная заработная плата в Азербайджане увеличилась в 3,3 раза, а минимальный размер пенсии - в 2,4.

Дипломат также рассказал о прогрессе, достигнутом Азербайджаном в постконфликтном восстановлении и реконструкции.

"Приоритетами правительства в этом процессе являются разминирование, развитие инфраструктуры, экономическое и социальное восстановление и экологическая устойчивость. Признавая неотложную необходимость противоминной деятельности, охватывающей разминирование, информирование о рисках, связанных со взрывоопасными предметами, и поддержку жертв, Азербайджан принял национальную ЦУР 18, посвященную противоминной деятельности. К сожалению, число жертв в результате взрыва мин в Азербайджане в постконфликтный период достигло 409 человек, что требует усиления подотчетности и адекватной международной помощи в этой области", - подчеркнул Шахрияр Гаджиев.