Прошло 5 лет со дня четвертого кровавого ракетного удара Армении по Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 5 лет со дня четвертого кровавого ракетного удара Армении по Гяндже, сообщает Trend.

Около 02:00 ночи 11 октября 2020 года противник нанес удар баллистической ракетой по центру города. В результате четвертого по счету ракетного удара по Гяндже погибли 10 мирных жителей и более 40 получили ранения.

Военно-политическое руководство Армении, осуществив политику террора против гражданского населения, грубо и намеренно нарушило Женевскую конвенцию, резолюции и положения ООН, Гаагской конвенции, ЮНЕСКО, а также других международных и региональных организаций, и в частности взятые на себя этой страной обязательства.

Следует отметить, что город Гянджа 5 раз подвергался атакам Армении ракетами и тяжелой артиллерией. В результате этих атак погибли 26 человек, 175 человек получили ранения, транспортным средствам и объектам гражданской инфраструктуры в городе был нанесен значительный ущерб.

В целом в ходе начавшейся 27 сентября 2020 года и продолжавшейся 44 дня войны в результате военной агрессии вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований Армении погибли 93 мирных жителя (в том числе 54 мужчины, 27 женщин и 12 детей), ранены 444 человека (в том числе 268 мужчин, 109 женщин и 67 детей).

Отметим, что бывший т.н. "президент" карабахских сепаратистов Араик Арутюнян, обвиняемый в террористических действиях против гражданского населения Гянджи во время Второй Карабахской войны, был задержан Службой госбезопасности и доставлен в Баку.

