Казахстан ускоренными темпами продвигает цифровую повестку - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан ускоренными темпами продвигает цифровую повестку, охватывающую государственное управление, социальную сферу и повседневную жизнь граждан.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Токаев отметил, что цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами устойчивого развития и конкурентоспособности государств.

Он сообщил о создании министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, работе над Цифровым кодексом, а также разработке концептуального документа "Цифровой Казахстан", который объединит все инициативы и проекты в единую национальную стратегию и экосистему. Президент также добавил, что Казахстан открыт для сотрудничества в этой области со всеми странами СНГ.

Глава государства рассказал о том, что недавно было принято решение об учреждении в стране университета со специализацией по вопросам искусственного интеллекта. Кроме того, успешно стартовала государственная программа, которая охватывает более 400 000 студентов и создает условия для формирования исследовательских команд и DeepTech-стартапов.

Токаев предложил масштабировать этот проект и заявил о готовности Казахстана к сотрудничеству со странами СНГ в целях подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях жесткой конкуренции на глобальном рынке.