Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Казахстан ускоренными темпами продвигает цифровую повестку - Токаев

Казахстан Материалы 10 октября 2025 14:04 (UTC +04:00)
Казахстан ускоренными темпами продвигает цифровую повестку - Токаев
Фото: Акорда

Читайте Trend в

Мадина Усманова
Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА /Trend/ - Казахстан ускоренными темпами продвигает цифровую повестку, охватывающую государственное управление, социальную сферу и повседневную жизнь граждан.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Токаев отметил, что цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами устойчивого развития и конкурентоспособности государств.

Он сообщил о создании министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, работе над Цифровым кодексом, а также разработке концептуального документа "Цифровой Казахстан", который объединит все инициативы и проекты в единую национальную стратегию и экосистему. Президент также добавил, что Казахстан открыт для сотрудничества в этой области со всеми странами СНГ.

Глава государства рассказал о том, что недавно было принято решение об учреждении в стране университета со специализацией по вопросам искусственного интеллекта. Кроме того, успешно стартовала государственная программа, которая охватывает более 400 000 студентов и создает условия для формирования исследовательских команд и DeepTech-стартапов.

Токаев предложил масштабировать этот проект и заявил о готовности Казахстана к сотрудничеству со странами СНГ в целях подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях жесткой конкуренции на глобальном рынке.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости