Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Еще 20 семей создали малые предприятия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана по программе самозанятости

Экономика Материалы 10 октября 2025 17:15 (UTC +04:00)
Еще 20 семей создали малые предприятия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана по программе самозанятости

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости, находящееся в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает реализацию программы самозанятости для переселенных жителей освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили Trend в министерстве, на этот раз в Агдеринском, Джебраильском, Лачинском и Зангиланском районах очередной группе жителей в рамках программы были предоставлены товары и материалы.

За счет выданных активов жители создали малые предприятия по направлениям мужская парикмахерская, автослесарное дело, производство мучных изделий, небольшой швейный цех, женский салон красоты, овцеводство, козоводство, пчеловодство и другие виды деятельности.

Участники программы выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную им поддержку. Они заявили, что будут постоянно стремиться к расширению хозяйств, созданных в рамках программы самозанятости.

Число людей, создавших небольшие хозяйства в рамках программы самозанятости среди жителей, переселенных на родные земли в рамках программы Великое возвращение, достигло почти 500 семей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости