Назван прогресс по строительству третьего парома RoPax на бакинском заводе

БАКУ /Trend/ - Строительство по заказу ASCO, являющейся одной из компаний AZCON Holding, парома нового поколения типа RoPax на Бакинском судостроительном заводе продолжается по графику.

Как сообщает Trend, 70% от общего объема работ по проекту на сегодня завершены.

Так, уже выполнены 99% корпусных и инженерных работ. В процессе закупок и поставок достигнут прогресс в 94%. Параллельно ведутся электромонтажные работы, сборка механизмов, строительство жилых помещений. Ввод в эксплуатацию парома типа Ro-Pax, который станет третьим судном этого типа во флоте ASCO, внесет значительный вклад в обеспечение непрерывности растущих грузо- и пассажирских потоков в Каспийском море, а также по Среднему коридору, и обеспечение устойчивости перевозок.

В сравнении с судами аналогичного типа в этом проекте внедряются функциональные новшества. На судне будет установлен 3-тонный кран хозяйственного назначения, а также будут установлены дополнительные резервуары хранения для системы сжатого воздуха. На пароме предполагается создание инфраструктуры, обеспечивающей выявление опасных газов в отделении карго и отдельной электрической системы для холодильных контейнеров. Помимо этого, в конструкцию судна будут включены дополнительное пусковое оборудование для системы пенного пожаротушения, две раздвижные двери, одна металлическая дверь, один дополнительный люк и произведены другие новые дополнения.