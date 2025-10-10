Завершается разработка концепции транспортной интеграции СНГ, инициированная Казахстаном

АСТАНА /Trend/ - Близка к завершению подготовка инициированной Казахстаном Концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Он добавил, что для эффективного управления грузопотоками, снижения издержек и минимизации рисков следовало бы дополнить этот документ положениями, предусматривающими внедрение технологий искусственного интеллекта,

Токаев подчеркнул, что продуктивное торгово-экономическое сотрудничество возможно только при наличии активно функционирующих транспортных коридоров.

"Наш обширный регион традиционно выступает связующим звеном между Европой и Азией, играя особую роль в глобальной транспортно-логистической системе. Коридор «Север – Юг» открывает для государств СНГ прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. В то же время «Восток – Запад» и Транскаспийский маршруты в увязке с китайским мегапроектом «Пояс и путь» превращают СНГ в уникальный сухопутный мост Евразии", - сказал Президент.