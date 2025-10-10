Хроника 44-дневной Отечественной войны: 10 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 10 октября 2020 года:

- Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому телеканалу РБК.

- В Москве завершилась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении. Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе в гуманитарных целях. Армения грубо нарушила режим прекращения огня. Бронетехника противника, нарушившего режим прекращения огня, была уничтожена.

- Интенсивные бои продолжались всю ночь, была уничтожена тяжелая боевая техника ВС Армении. Противник подверг интенсивному обстрелу Геранбойский, Тертерский, Агдамский, Агджабединский и Физулинский районы. Были обнаружены обломки уничтоженной в воздухе баллистической цели, выпущенной с территории Армении в направлении Мингячевира. Азербайджанская армия уничтожила радиолокационную систему ВС Армении в Ходжалы.

- Была уничтожена система управления "С-300" в Губадлы и другая военная техника, а также артиллерийская батарея армянских ВС.

- МЧС сообщило о пожарах на гражданских объектах в Азербайджане в результате их обстрела Арменией.