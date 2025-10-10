Мечеть, строящаяся Туркменистаном в Физули, олицетворяет братство тюркских народов - Гюнай Эфендиева

БАКУ /Trend/ - Строительство мечети в азербайджанском городе Физули, инициированное Туркменистаном, станет символом духовного единства и братства тюркских народов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге заявила депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, заместитель председателя Комитета по культуре Гюнай Эфендиева.

"Уверена, что азан, который будет звучать из мечети, строящейся в Физули, раздастся по всему Карабаху и станет посланием всему миру о тюркском единстве и солидарности", - подчеркнула парламентарий.

Эфендиева напомнила, что инициатива строительства мечети была выдвинута туркменской стороной во время встречи деятелей искусства в Физули, а церемония закладки фундамента состоялась в онлайн-формате в рамках 12-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Она отметила, что благородная традиция братских инициатив продолжается: в Физули уже функционирует школа имени Мирзы Улугбека, построенная по инициативе Узбекистана, а теперь Туркменистан реализует новый символический проект.

По ее словам, установление побратимских отношений между Физули и одним из городов Туркменистана создаёт дополнительные возможности для укрепления культурных связей и проведения совместных мероприятий.