Найденные в Агдере останки принадлежат группе военнослужащих Азербайджанской армии

Общество Материалы 10 октября 2025 15:01 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
АГДЕРЕ/Trend/ - Останки, найденные на высоте в Агдере, принадлежат группе военнослужащих Азербайджанской армии.

Как сообщает карабахское бюро Trend, об этом сегодня заявил журналистам в Агдере член рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Заур Исмаилов.

Он подчеркнул, что эта территория представляла собой крайне выгодную боевую позицию.

"С этой высоты полностью контролируются села Баллыгая, Сырхавенд, Беширлер и Гарашлар. Эта высота неоднократно переходила из рук в руки. По словам очевидцев, в последнем бою в январе 1993 года здесь погибла группа военнослужащих азербайджанской армии", - отметил он.

По словам З.Исмаилова, в ходе поисковых работ на месте первоначально были обнаружены останки 10 человек.

"Поисковые работы будут продолжены. После извлечения останков будет обследован нижний слой земли. Не исключено, что останков может быть больше", - добавил он.

