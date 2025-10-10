В Узбекистане стартовали работы по возведению первой малой АЭС

ТАШКЕНТ /Trend/ — В Джизакской области стартовали земляные работы на площадке строительства атомной станции малой мощности (АСММ) с реактором РИТМ-200Н.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на «Росатом».

Официальный старт этому ключевому этапу проекта дали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергетике «Узатом» Азим Ахмедхаджаев.

На первом этапе планируется разработать котлован под энергоблок станции, возводимой в Фаришском районе Джизакской области по российскому проекту. Всего предстоит изъять около 1,5 млн кубометров грунта, при этом глубина котлована достигнет 13 метров.

«Как и во всех наших зарубежных проектах, при сооружении АСММ предусмотрена высокая степень локализации. Основные работы выполняют узбекистанские субподрядные организации. “Росатом” построит станцию со сроком службы не менее 60 лет и окажет всю необходимую поддержку в период её эксплуатации. Нас ждут десятилетия плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Алексей Лихачёв.

Церемония закладки строительной площадки ознаменовала начало практической реализации проекта сооружения первой атомной электростанции малой мощности в Узбекистане. Согласно планам, стороны намерены приступить к заливке «первого бетона» под энергоблок №1 весной 2026 года.

Напомним, что соглашение о строительстве атомной электростанции между Узбекистаном и Россией было подписано ещё в 2018 году. Документ предусматривал проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и последующий вывод из эксплуатации станции с двумя энергоблоками на базе российских водо-водяных реакторов мощностью до 1,2 ГВт каждый.

В мае 2024 года стороны приняли решение начать с реализации проекта малой атомной станции. В межправительственное соглашение были внесены изменения: наряду с пунктом о строительстве крупной АЭС, добавлены положения о сооружении малой станции из шести реакторов; впоследствии их число сократилось до двух.

В июне 2025 года «Росатом» и «Узатом» подписали соглашение о совместном изучении перспектив строительства атомной электростанции большой мощности в Узбекистане.

Проект малой АЭС основан на российской технологии РИТМ-200Н — это современный водо-водяной реактор, адаптированный для наземного размещения. Электрическая мощность каждого блока составит 55 МВт, тепловая — 190 МВт, а срок службы — до 60 лет. Согласно графику, первый бетон планируется залить в марте 2026 года, а выход станции на проектную мощность ожидается к 2033 году. Ввод каждого последующего энергоблока будет осуществляться с интервалом примерно в полгода.

Параллельно прорабатывается проект строительства крупной атомной электростанции с двумя энергоблоками ВВЭР-1000 и возможностью последующего расширения до четырёх. Реализация этого проекта рассчитана примерно на шесть лет. Ведутся переговоры с международными партнёрами о поставках турбин, генераторов и вспомогательного оборудования.