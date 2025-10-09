Узбекистан предлагает кластерный хаб для индустриального сотрудничества с Россией

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан видит одним из приоритетов укрепление промышленных связей с Россией и выстраивание устойчивых производственных цепочек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

По его словам, сегодня Узбекистан активно расширяет индустриальное сотрудничество с ведущими российскими компаниями. В числе реализуемых стратегических проектов он отметил инициативы в газохимической отрасли и создание современного медно-обогатительного хаба.

"Существуют огромные резервы для расширения кооперации в машиностроении, точном приборостроении, химической, электротехнической, горнодобывающей и других отраслях на кластерной основе", - подчеркнул Мирзиёев.

Для стимулирования инновационной промышленной кооперации между ведущими предприятиями и частным сектором президент предложил создать Хаб промышленного инжиниринга "Центральная Азия-Россия" в Бухаре, который станет платформой для совместных проектов и внедрения современных технологий.

"Уверен, этот проект может стать уникальной технологической площадкой для разработки, внедрения и тиражирования передовых инженерных решений", - отметил он.