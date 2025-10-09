В суде обнародованы документы о привлечении Арменией наемников из-за рубежа к военным действиям против Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

В ходе судебного заседания были оглашены документы о наемниках, участвовавших в боевых действиях.

В частности, были оглашены документы, полученные из различных государственных учреждений Азербайджана, и представлены соответствующие фотографии.

Согласно документу от 24 октября 2020 года, Армения прилагала серьезные усилия по вербовке иностранных граждан в вооруженные силы Армении на оккупированных суверенных территориях Азербайджана с целью компенсации потерь, понесенных в боях во время 44-дневной Отечественной войны.

В частности, правительство Армении и армянские диаспорские организации в третьих странах настоятельно призывали членов армянской общины присоединиться к боям, проходившим в то время на оккупированных территориях Азербайджана.

Кроме того, за рубежом были организованы специальные кампании по продаже билетов и определены пункты сбора. В результате в боевых действиях на суверенных территориях Азербайджана, находившихся тогда под оккупацией Армении, приняли участие иностранные боевики из Франции, США, Сирии, Российской Федерации и других стран. В боевых действиях также участвовали VoMA (военный учебный центр, действующий в Иреване), ASALA и другие террористические организации.

Согласно другому документу, организация VoMA была основана Владимиром Вартановым, который поддерживал тесные дружеские отношения с бывшим президентом Армении Сержем Саркисяном и его приближенными, а также с активным членом террористической организации ASALA Алеком Енигомшяном.

Военные учения организации проводились зимой в Джермукском и Дилижанском районах Армении, а летом - в предгорьях села Кешдак Кяльбаджарского района Азербайджана, ранее находившегося под оккупацией, и в армянском селе Бжни.

Военные учения проводили граждане Армении: Вардан Енокян, Самвел Галстян, Баграт Бегларян, Артак Багратян, Левон Геворгян, Бадал Сафарян, Гор Мелконян, Гарегин Багдян и Спартак Ованесян. Руководителем группы был Геворг Григорян, ответственным за размещение членов организации - Эдгар Аршакян, ответственным за питание - Гош Галстян, а общим инструктором - Вагинак Вартанов (сын Владимира Вартанова).

Координацию деятельности VoMA с армянами, проживающими в Российской Федерации, организовала почетный член российского представительства организации «Еркрапа», гражданка России Тананян Гаянэ Артуровна. Финансовые средства, необходимые для деятельности VoMA, формировались в основном за счет пожертвований, направляемых из Российской Федерации, а также из США, Франции, Австрии и Ливана, а также помощи предпринимателей Армении и членских взносов участников.

В другом документе отмечалось, что руководитель организации VoMA Владимир Вартанов родился в Ереване в 1965 году, стал советником бывшего министра обороны Армении Вазгена Саркисяна в 1992 году и поддерживал идеологию нациста Гарегина Нжде о «важности самообороны».

Отмечалось, что начиная с 27 сентября 2020 года в боях на Суговушанском направлении на стороне вооруженных сил Армении активное участие принимали граждане Ливана, Франции и США.

Отряды «добровольцев» из иностранных государств возглавлял гражданин Ливана, известный по прозвищу «Барон Норик». Среди них были гражданин Ливана по имени Хакоп и гражданин США с таким же именем.

Гражданин Франции Жильбер Минасян, связанный с АСАЛА, отправил 15 французских граждан армянского происхождения воевать на оккупированных суверенных территориях Азербайджана, в то время, как иностранные граждане Артур Оганисян (Франция), Стефан Кешишян (Сирия), Геворг Хачян (Ливан), Армен Князян (Испания), Арушан Бадасян (США) и другие участвовали в боях против Азербайджана в качестве добровольцев.

Согласно опубликованному документу, Князян состоял в дружеских отношениях с армянином Араиком Арутюняном, который также участвовал в Апрельских боях 2016 года.

Было добавлено, что Армен Артавадзи Князян родился в 1974 году, уехал на заработки в Федеративную Республику Германия, а затем с семьей в Королевство Испания, где получил гражданство. Он владел тремя ресторанами El Italiano Giorgio в Льорет-де-Маре в Жироне. В 2020 году, когда началась Отечественная война, он вместе со своими двоюродными братьями Саркисом и Нориком прибыл на оккупированные в то время территории Азербайджана и участвовал в боевых действиях в составе вооруженных сил Армении. Ему было присвоено посмертно звание «героя» самопровозглашенного режима.

Отмечалось, что Артур Оганисян, приехавший из Марселя (Франция), в составе вооруженных сил Армении в ходе Отечественной войны 2020 года участвовал в боевых действиях в Гадрутском и Джебраильском районах Азербайджана. Согласно другому документу, в операциях против Вооруженных сил Азербайджана на ранее оккупированных территориях Азербайджана также участвовали наемники, привезенные из зарубежных стран (Сирии, Российской Федерации, Испании, Канады, Франции, Греции, Ливана, стран Ближнего Востока и Латинской Америки), и боевики, принадлежащие к различным террористическим организациям.

Ранее подобные наемники в основном приглашались для обучения армянских военнослужащих разведке, диверсиям, террористическим провокациям и взрывам объектов, однако впоследствии они стали непосредственно участвовать в боях.

Позже были обнародованы документы по фактам обстрела населенных пунктов в Товузском и Газахском районах в июле 2020 года, убийства 5 человек в автомобиле «ГАЗ-53» в селе Гюлистан Геранбойского района 27 августа 1992 года, обстрела азербайджанских жителей в селе Гюлистан 19 сентября того же года, убийства Ягубовой Айнур Хаштархан гызы, Асланова Фирдовси Байрам оглу и Асланова Кямрана Рамиз оглу 26 июня 1993 года, а также убийства других лиц.

Судебный процесс продолжится 10 октября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.