Финтех - стратегически важная сфера для венчурных инвесторов - Startup Wise Guys

БАКУ /Trend/ - Финтех является одним из трех основных направлений венчурного капитала в мире, включая Турцию и Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом сказала генеральный партнер действующего в Европе венчурного фонда "Startup Wise Guys" Гюнджа Онур на прошедшем в Баку финтех-форуме ("Baku Fintech Forum 2025").

"Мы инвестируем в стартапы на ранних стадиях, и финтехи - одно из наших основных направлений", - сказала она.

По словам Г.Онур, понятие финтеха не ограничивается одной сферой, а охватывает более 20 подсфер. "Потому что понятие "деньги" не ограничивается только платежами. Многие сферы, затрагивающие повседневную жизнь людей, являются частью этого понятия", - отметила она.

Она подчеркнула, что наличие в стране сильной финтех-экосистемы означает не только наличие успешных компаний в этой сфере, но и сильную банковскую систему.

"Финтех - стратегически важная сфера для венчурных инвесторов, и мы активно инвестируем в нее. Есть даже такая поговорка - "Каждый стартап однажды станет финтех-стартапом". Другими словами, финтех – привлекательное направление не только для тех, кто работает в сфере финансовых технологий, но и для стартапов в других областях. Именно поэтому крупнейшие венчурные фонды мира инвестируют в финтех", – сказала Г. Онур.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!