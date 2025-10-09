В Ходжалы бывшим вынужденным переселенцам выделены земельные участки

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - Бывшим вынужденным переселенцам, вернувшимся в село Баллыджа Ходжалинского района, выделены земельные участки для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов, министерство сельского хозяйства организовало тренинги на основе электронных заявлений жителей села.

В ходе тренингов участникам были даны рекомендации по эффективному ведению сельскохозяйственной деятельности. Отличившимся на тренингах были вручены сертификаты. Всего на участие в проекте "Аренда земли" в селе Баллыджа Ходжалинского района подали заявки 117 человек. Кроме того, в селе создано 8 кооперативов и 4 семейных фермерских хозяйства, охватывающих 78 человек. В ближайшее время планируется заключить с этими хозяйствами официальные договоры.

В селах Баллыджа и Ханъюрду Ходжалинского района выделено 552 гектара пахотных земель. Ввод земельных участков в эксплуатацию планируется поэтапно, по 5 гектаров на семью.

