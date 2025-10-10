Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Банк Республика заключил самое крупное кредитное соглашение среди частных банков Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 10 октября 2025 14:10 (UTC +04:00)
Банк Республика заключил самое крупное кредитное соглашение среди частных банков Азербайджана (ФОТО)

Читайте Trend в

Нидерландский банк развития (FMO) предоставил Банку Республика кредит в размере 65 миллионов долларов

Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны и Нидерландский банк развития (FMO) подписали крупное кредитное соглашение. Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму 65 миллионов долларов США сроком на 4 года.

Привлечённые средства будут направлены на финансирование аграрного сектора, микро, малых и средних предприятий, включая поддержку деятельности молодых и женщин-предпринимателей, а также развитие зелёных проектов в стране

Отметим что, эта сделка стала самым крупным кредитным соглашением, заключённым частным банком Азербайджана за всю историю, что демонстрирует высокий уровень доверия международных финансовых институтов к Банку Республика и к экономике Азербайджана в целом.

«Это соглашение — яркое подтверждение уверенности международных финансовых институтов как в надежности Банка Республика, так и в устойчивости банковской системы Азербайджана. Мы искренне благодарим наших партнеров из FMO за 20 лет успешного сотрудничества и за их неизменную поддержку в финансировании приоритетных для банка направлений — “зелёных” проектов, микро-, малого и среднего бизнеса, особенно в сельскохозяйственном секторе, а также молодых и женщин-предпринимателей. Партнёрство с такими ведущими международными финансовыми организациями, как FMO, открывает для нас новые возможности для более эффективной поддержки реального сектора и тем самым вности свой вклад в развитие предпринимательства в стране.» отметил Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.

Генеральный директор FMO Майкл Йонгенеел Michael Jongeneel прокомментировал: «В FMO мы убеждены, что доступ к стабильному, долгосрочному финансированию в национальной валюте имеет ключевое значение для построения устойчивых финансовых систем и содействия инклюзивному экономическому росту. Это финансирование, предоставленное Банку Республика, позволит банку расширить поддержку микро-предпринимателей, молодёжи и малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами, а также стимулировать “зелёные” инвестиции — всё это в азербайджанских манатах. Снижая валютные риски для конечных заёмщиков, мы помогаем сделать финансирование одновременно доступным и устойчивым. Мы гордимся тем, что продолжаем наше многолетнее партнёрство с Банком Республика и вносим вклад в укрепление предпринимательской экосистемы Азербайджана, с нетерпением ожидая совместных результатов, которых мы достигнем вместе».

📌 Для получения дополнительной информации:
🌐 Веб-сайт: www.bankrespublika.az
📱 Социальные сети:   🔵 Facebook | 📸 Instagram | 🔗 LinkedIn | 📨 Telegram
📞 Центр поддержки клиентов: 144

Банк Республика заключил самое крупное кредитное соглашение среди частных банков Азербайджана (ФОТО)
Банк Республика заключил самое крупное кредитное соглашение среди частных банков Азербайджана (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости