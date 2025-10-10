Банк Республика заключил самое крупное кредитное соглашение среди частных банков Азербайджана (ФОТО)

Нидерландский банк развития (FMO) предоставил Банку Республика кредит в размере 65 миллионов долларов

Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны и Нидерландский банк развития (FMO) подписали крупное кредитное соглашение. Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму 65 миллионов долларов США сроком на 4 года.

Привлечённые средства будут направлены на финансирование аграрного сектора, микро, малых и средних предприятий, включая поддержку деятельности молодых и женщин-предпринимателей, а также развитие зелёных проектов в стране

Отметим что, эта сделка стала самым крупным кредитным соглашением, заключённым частным банком Азербайджана за всю историю, что демонстрирует высокий уровень доверия международных финансовых институтов к Банку Республика и к экономике Азербайджана в целом.

«Это соглашение — яркое подтверждение уверенности международных финансовых институтов как в надежности Банка Республика, так и в устойчивости банковской системы Азербайджана. Мы искренне благодарим наших партнеров из FMO за 20 лет успешного сотрудничества и за их неизменную поддержку в финансировании приоритетных для банка направлений — “зелёных” проектов, микро-, малого и среднего бизнеса, особенно в сельскохозяйственном секторе, а также молодых и женщин-предпринимателей. Партнёрство с такими ведущими международными финансовыми организациями, как FMO, открывает для нас новые возможности для более эффективной поддержки реального сектора и тем самым вности свой вклад в развитие предпринимательства в стране.» отметил Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.

Генеральный директор FMO Майкл Йонгенеел Michael Jongeneel прокомментировал: «В FMO мы убеждены, что доступ к стабильному, долгосрочному финансированию в национальной валюте имеет ключевое значение для построения устойчивых финансовых систем и содействия инклюзивному экономическому росту. Это финансирование, предоставленное Банку Республика, позволит банку расширить поддержку микро-предпринимателей, молодёжи и малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами, а также стимулировать “зелёные” инвестиции — всё это в азербайджанских манатах. Снижая валютные риски для конечных заёмщиков, мы помогаем сделать финансирование одновременно доступным и устойчивым. Мы гордимся тем, что продолжаем наше многолетнее партнёрство с Банком Республика и вносим вклад в укрепление предпринимательской экосистемы Азербайджана, с нетерпением ожидая совместных результатов, которых мы достигнем вместе».

📌 Для получения дополнительной информации:

🌐 Веб-сайт: www.bankrespublika.az

📱 Социальные сети: 🔵 Facebook | 📸 Instagram | 🔗 LinkedIn | 📨 Telegram

📞 Центр поддержки клиентов: 144