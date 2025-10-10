Участники CIDC-2025 ознакомились с выставкой по кибербезопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во второй день международного фестиваля по кибербезопасности "Critical Infrastructure Defense Challenge - CIDC-2025" (CIDC-2025), прошедшего в Бакинском Конгресс-центре, официальные гости и участники мероприятия ознакомились с выставкой "Кибербезопасность".

Как сообщает Trend, с решениями в области кибербезопасности, представленными на CIDC-2025, ознакомились заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана генерал-майор Аллахверан Исмаилов, заместитель начальника Службы государственной безопасности генерал-майор юстиции Гасан Мансуров, начальник Центра операций по кибербезопасности Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Давуд Рустамов и другие официальные лица.

Отметим, что в этом году на выставке CIDC-2025 по кибербезопасности 41 отечественная и зарубежная компания представила новейшие технологии в области информационной безопасности, управления рисками и сетевой защиты. Также в рамках выставки прошли промежуточные соревнования и викторины на интерактивных экранах для посетителей.

