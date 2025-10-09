Казахстан предложил создать региональный совет компетенций в атомной энергетике

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в стране Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла и обращения с радиоактивными отходами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом глава государства заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

По его словам, в последние годы сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики получило мощный импульс. Строительство первой атомной электростанции в Казахстане с участием "Росатома" открывает новую страницу стратегического партнерства двух стран.

"Взаимодействие в атомной промышленности обеспечит развитие целого ряда сопутствующих отраслей. Это критически важно для нас", - подчеркнул Токаев.

Президент отметил, что создание Регионального совета компетенций позволит укрепить научно-исследовательскую базу и систему подготовки квалифицированных кадров. Первый шаг уже сделан: в Алматы открыт филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Токаев добавил, что дальнейшие работы будут вестись с привлечением научно-исследовательских институтов Казахстана и России, а потенциал для взаимодействия в сфере атомной энергетики сохраняется и находится в рабочем состоянии.