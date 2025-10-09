Казахстан предложил создать с Россией кластеры глубокой переработки зерна

АСТАНА /Trend/ -Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместные кластеры глубокой переработки зерна между Казахстаном и Россией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом глава государства заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

По его словам, аграрная сфера открывает широкие возможности для совместной деятельности стран региона и России. Он отметил, что, несмотря на уже достигнутые результаты, потенциал сотрудничества в этой сфере может быть значительно усилен за счет внедрения инноваций.

"Речь идет о создании агротехнологических стартапов, широком применении технологий точного земледелия, развитии современных агрологистических площадок, формировании центров компетенций, в том числе с использованием искусственного интеллекта", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна, а Казахстан также входит в число лидеров по этому показателю.

"Учитывая наш потенциал, предлагаем рассмотреть проект создания совместных кластеров глубокой переработки зерна. Это позволит выпускать не только пшеницу и муку, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметил Токаев.

Президент подчеркнул важность перехода от конкуренции к кооперации на внешних рынках, а также стратегического видения трансформации агропромышленного комплекса в высокотехнологичную отрасль.

"Синергия потенциалов стран Центральной Азии с экономическими возможностями России способна качественно обогатить содержание нашего многопланового сотрудничества", - заключил он.