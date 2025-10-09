С представителями иранской делегации обсуждено развитие военного образования (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Высшего национального университета обороны Ирана находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Сначала иранская делегация посетила Парк Победы и возложила венок к мемориальному памятнику в честь Победы.

Затем гости посетили Аллею шехидов, где возложили венок и цветы, почтив светлую память героев, отдавших жизнь за Родину.

Ректор Национального университета обороны Азербайджана генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с делегацией Высшего национального университета обороны Ирана, возглавляемой проректором по учебной работе и образованию контр-адмиралом второго ранга Джавадом Дадашзаде.

На встрече в расширенном составе гостям был представлен брифинг об истории образования Национального университета обороны, системе обучения и основных направлениях деятельности. Было обстоятельно рассказано о реформах, проводимых в азербайджанской армии в сфере военного образования, и успехах, достигнутых в этой области.

Затем иранская делегация посетила Институт военного управления, действующий при Национальном университете обороны. Ректор института полковник Эльнур Алескерли представил гостям подробную информацию о деятельности военно-учебного заведения.

В рамках визита иранские гости также посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, действующий при Национальном университете обороны.

Сначала были посещены памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и Джамшиду Нахчыванскому, воздвигнутые на территории лицея. В музее, расположенном на территории лицея, иранские гости ознакомились с фотостендом, отражающим жизнь и политическую деятельность общенационального лидера, и оставили памятную запись в «Книге почётных гостей».

Начальник Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, Герой Отечественной войны полковник Анар Мирзоев проинформировал гостей о системе обучения в лицее.

В ходе проведённых встреч состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере науки и образования, а также по актуальным вопросам расширения сотрудничества в области военного образования, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

