В Азербайджане определены комиссии, которые войдут в состав Коллегии адвокатов

БАКУ /Trend/ - Дисциплинарная комиссия адвокатов и Специализированная комиссия адвокатов станут органами Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, Коллегия адвокатов сможет создавать региональные структуры (центры), центры юридической помощи и учебные центры в соответствии с нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики.

Коллегия адвокатов будет обеспечивать перечисление гонораров (средств) за юридическую помощь, оказанную за счет государства, в адвокатские учреждения и на банковские счета адвокатов, действующих индивидуально.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

