Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В ЦИК поступило обращение о прекращении депутатских полномочий Рамиля Гасана

Политика Материалы 10 октября 2025 14:56 (UTC +04:00)
В ЦИК поступило обращение о прекращении депутатских полномочий Рамиля Гасана

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Центральную избирательную комиссию поступило обращение о прекращении полномочий депутата Милли Меджлиса Рамиля Гасана.

Об этом сообщили в ЦИК в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии в ближайшие дни, и будет принято соответствующее решение.

Напомним, что на сегодняшнем заседании парламента было отмечено, что действие депутатского мандата депутата Милли Меджлиса Рамиля Гасана будет прекращено.

Отметим, что Рамиль Гасан был избран новым генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) на прошедшей в июле 14-й пленарной сессии организации в столице Казахстана, Астане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости