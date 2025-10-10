В ЦИК поступило обращение о прекращении депутатских полномочий Рамиля Гасана

БАКУ /Trend/ - В Центральную избирательную комиссию поступило обращение о прекращении полномочий депутата Милли Меджлиса Рамиля Гасана.

Об этом сообщили в ЦИК в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии в ближайшие дни, и будет принято соответствующее решение.

Напомним, что на сегодняшнем заседании парламента было отмечено, что действие депутатского мандата депутата Милли Меджлиса Рамиля Гасана будет прекращено.

Отметим, что Рамиль Гасан был избран новым генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) на прошедшей в июле 14-й пленарной сессии организации в столице Казахстана, Астане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!