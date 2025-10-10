ОТГ становится мощным фактором региональной стабильности - Танзиля Рустамханлы

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств становится мощным фактором региональной стабильности и символом духовного единства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге, посвященном строительству мечети в Физули, заявила депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Туркменистаном Танзиля Рустамханлы.

Она отметила, что тюркский мир прошел долгий путь, чтобы достичь нынешнего уровня единства, и именно политическая воля и взаимное доверие сделали возможным сближение братских стран.

"Победа Азербайджана в Карабахской войне - это победа всего тюркского мира", - подчеркнула депутат.

Рустамханлы выразила особую признательность Туркменистану за активное участие в 10-м саммите Организации тюркских государств в Габале и за инициативу строительства мечети в городе Физули, назвав этот шаг сильным посланием миру о солидарности тюркских народов.

"Закладка фундамента мечети - это не просто религиозное событие, а символ духовного и культурного единства. Этим шагом Туркменистан показал всему миру силу братства и общих ценностей тюркских государств", - сказала она.

По словам депутата, сегодня тюркские государства формируют новый центр силы, объединяя исторический, культурный и экономический потенциал региона.