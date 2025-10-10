Растет число киберпреступлений с использованием ИИ

БАКУ /Trend/ - Киберпреступления, совершаемые с использованием искусственного интеллекта, а также другие виды правонарушений находятся под постоянным контролем Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Центра операций кибербезопасности Службы государственной безопасности Давуд Рустамов в ходе панельных дискуссий на конференции CIDC 2025 - "Critical Infrastructure Defence Challenge 2025".

Он подчеркнул, что во всем мире наблюдается заметный рост масштабов диверсионных преступлений, совершаемых с применением технологий искусственного интеллекта.

Д. Рустамов отметил, что этот вывод подкрепляется опытом, полученным в ходе мониторинга оперативной обстановки, а также сотрудничеством с партнёрскими зарубежными спецслужбами.

"В одном из расследований, проведенных за рубежом, были выявлены случаи незаконного использования большой языковой модели (LLM). Это позволяет преступным сетям разрабатывать сложные сценарии для совершения диверсионных преступлений", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!