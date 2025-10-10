Назван показатель инфляции в Азербайджане за сентябрь

БАКУ /Trend/ - В сентябре текущего года индекс потребительских цен составил 105,7% по сравнению с сентябрем 2024 года, в том числе на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия – 107,9%, на непродовольственные товары – 102,4%, а на платные услуги, оказанные населению – 105,3%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Согласно информации, в сентябре 2025 года индекс потребительских цен составил 101,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-сентябре – 105,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В сентябре 2025 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия составил 101,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-сентябре – 106,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост цен среди отдельных продовольственных товаров наблюдался на говядину и баранину, рыбу и рыбопродукты, яйца, сметану, творог, сливочное масло, груши, персики, грецкие орехи, фундук, белокочанную капусту, зелень, огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, стручковую фасоль, столовую свеклу, морковь, чеснок, картофель, черный и зеленый чай, а снижение цен - на лимоны, бананы, яблоки, виноград и лук. Существенных изменений цен на остальные продовольственные товары не наблюдалось.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, а в январе-сентябре – 102,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем наблюдался рост цен на непродовольственные товары, в частности на мебель, запчасти для автомобилей, средства личной гигиены, канцелярские товары, ювелирные изделия, а снижение цен - на летнюю одежду. Существенных изменений цен на прочие непродовольственные товары не наблюдалось.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, а в январе-сентябре – 106,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем рост цен на платные услуги населению в основном наблюдался на услуги высших, средних специальных и дошкольных образовательных учреждений, курсы иностранных языков и подготовки к поступлению в вузы, на аренду квартир и услуги парикмахерских, а снижение - на услуги международных пассажирских перевозок воздушным транспортом. Существенных изменений цен на прочие платные услуги не наблюдалось.