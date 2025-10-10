Расширяются источники финансирования Коллегии адвокатов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Источники финансирования Коллегии адвокатов увеличиваются.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, средства Коллегии адвокатов будут формироваться за счет членских взносов, платы за ордерные марки, средств, предусмотренных частью 2 статьи 16 настоящего закона, и других источников, не запрещенных законом.

Часть 2 статьи 16 гласит, что в случае совершения адвокатом правонарушения, непосредственно причинившего ущерб имуществу защищаемого или представляемого лица, адвокат несет за это материальную ответственность. Для обеспечения его ответственности перед защищаемыми или представляемыми лицами создается страховой банковский счет для адвокатов. Каждый адвокат ежемесячно перечисляет на этот счет 2 процента своего ежемесячного дохода. Если его средств недостаточно для возмещения причиненного ущерба, по решению суда используются средства со страхового банковского счета адвоката. В указанных случаях президиум Коллегии адвокатов в порядке, установленном гражданским законодательством, взыскивает с адвоката, причинившего ущерб, денежные средства, уплаченные со страхового счета.

Согласно действующему законодательству, средства Коллегии адвокатов формируются за счет поступивших членских взносов. Членские взносы не уплачиваются в период приостановления адвокатской деятельности в случаях, установленных настоящим законом.

Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.

