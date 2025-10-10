Содружество Независимых Государств - проверенный временем формат

В условиях нарастающих трудностей в мировой экономической системе, где усиливаются санкционные режимы, тарифные барьеры и осложняются международные торговые отношения, особое значение приобретает опора на устойчивые форматы взаимодействия. На постсоветском пространстве таким форматом выступает Содружество Независимых Государств, которое способствует сохранению стабильности и остаётся одной из несущих опор регионального сотрудничества.

За годы существования института Содружества накоплен уникальный опыт кооперации, охватывающий торговлю, промышленность, транспорт, энергетику и гуманитарную сферу. Организация доказала, что может служить эффективным инструментом продвижения совместных интересов, экономического роста и региональной взаимосвязанности. Сегодня особенно важно не только сохранять этот потенциал, но и активнее его использовать — в интересах общего благополучия и устойчивого развития региона.

ИСПЫТАННЫЙ ВРЕМЕНЕМ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА

На фоне усиливающейся геополитической нестабильности и экономических шоков государства всё чаще прибегают к возможностям региональных структур. Когда механизмы глобального управления не обеспечивают достаточной надёжности, растёт роль малых интеграционных платформ, способных обеспечить координацию, взаимную поддержку и защиту общих интересов.

СНГ — устоявшаяся структура с развитой правовой и институциональной базой, которая уже играет такую роль на международной арене. В рамках организации функционируют соглашения о свободной торговле, промышленной кооперации, транспортной и энергической связанности, а также более свежие инициативы по расширению интеграции услуг и новых технологий. В июне 2023 года было подписано Соглашение о свободной торговле услугами, установлении, деятельности и инвестициях между странами СНГ, призванное гармонизировать стандарты и облегчить доступ фирм стран-членов к рынкам друг друга

Более того, СНГ развивает проект общего экономического пространства, который предусматривает координацию таможенной политики, транспортных связей и миграционной политики, а также усилия по формированию общего рынка труда и согласованию экономических процедур. В частности, в 2024 году актуализирована Концепция поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы

Такие инструменты, как свободная торговля, координация норм регулирования и единое пространство труда надежно предохраняют участников от внешних потрясений. Они укрепляют устойчивость национальных экономик, позволяют быстрее реагировать на глобальные кризисы и обеспечивают базу для дальнейшего роста в сфере транспорта, энергетики и взаимной торговли.

На протяжении более трёх десятилетий СНГ выстраивает устойчивую архитектуру сотрудничества, которая позволяет странам региона не только адаптироваться к глобальным вызовам, но и развивать собственные экономические связи. В условиях мировой турбулентности именно эти отлаженные механизмы делают СНГ пространством доверия.

Ключевым документом, определяющим стратегические ориентиры, является Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года. Она задаёт долгосрочные направления взаимодействия — от промышленной кооперации и аграрного партнёрства до цифровой трансформации и энергетической интеграции.

Значительную роль в реализации этих целей играет Экономический совет СНГ, координирующий работу правительств стран-участниц. Именно здесь согласовываются меры по устранению торговых барьеров, развитию зоны свободной торговли, а также проекты по промышленной и энергетической кооперации до 2035 года.

Совет опирается на сеть отраслевых органов — по транспорту, энергетике, промышленности, сельскому хозяйству и образованию, что обеспечивает комплексный подход к интеграции.

Показателен пример 2022–2024 годов, когда глобальные цепочки поставок столкнулись с серьёзными перебоями из-за геополитических ограничений и санкционного давления. Тогда именно в рамках СНГ были задействованы механизмы взаимных поставок и взаимозаменяемости продукции: страны оперативно согласовали поставки продовольствия, топлива, строительных и химических материалов, используя действующие соглашения о свободной торговле и преференциальные таможенные режимы. Благодаря этому удалось минимизировать дефицит критически важных товаров и сохранить устойчивость внутреннего рынка региона.

Особое значение имеет и Экономический суд СНГ, рассматривающий вопросы толкования договоров и разрешения споров между участниками — инструмент, который обеспечивает предсказуемость и правовую защищённость бизнеса.

Это далеко не полный перечень возможностей, демонстрирующих, что СНГ не просто объединяет государства формальными рамками, представляет собой многослойную институциональную систему. При этом действующие нормы, соглашения и рабочие органы помогают странам совместно преодолевать внешние шоки, укрепляют устойчивость экономик и создают пространство для общего роста и благополучия.

НОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Современный этап развития СНГ характеризуется переходом от инерционного взаимодействия к активной фазе обновления интеграционной повестки. Одним из ключевых драйверов этого процесса стал Узбекистан, который в последние годы значительно усилил своё участие в деятельности организации, наполнив её работу новым содержанием и практической направленностью.

Если ранее республика занимала более наблюдательную позицию, то после 2017 года в рамках нового курса Президента Шавката Мирзиёева на открытую и прагматичную внешнюю политику Узбекистан превратился в наиболее инициативного участника Содружества. Предложения Главы государства, представленные на заседаниях Совета глав государств и Экономического совета СНГ, ориентированы на повышение эффективности существующих механизмов, развитие транспортно-логистической и энергетической интеграции, а также поддержку малого и среднего бизнеса.

В числе актуальных направлений — создание транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию и Южный Кавказ, формирование современной инфраструктуры «сухих портов» и логистических хабов, а также цифровизация процедур на границах. Эти меры позволяют странам СНГ выстраивать альтернативные маршруты поставок и снижать зависимость от внешних транзитных рисков.

Отдельного внимания заслуживает энергетическая повестка. Принятая Концепция сотрудничества государств СНГ в энергетической сфере до 2035 года формирует платформу для совместных инвестиций в модернизацию энергосетей, развитие возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий. Узбекистан, реализуя собственные масштабные программы в области солнечной и ветровой генерации, выступает инициатором обмена опытом и совместных зелёных проектов в регионе.

Важной частью новой повестки становится и цифровая трансформация. СНГ развивает сотрудничество в области искусственного интеллекта, электронного документооборота и кибербезопасности. Символично, что именно Самаркандский форум по искусственному интеллекту стал одной из площадок, подтвердивших потенциал СНГ как объединяющего формата для технологического развития.

Саммит СНГ в Душанбе стал площадкой, где прозвучали инициативы, способные придать интеграции новую динамику. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил стратегическое видение дальнейшего развития Содружества, акцентировав внимание на укреплении экономических связей, модернизации транспортно-логистической инфраструктуры и поддержке инновационного предпринимательства. Среди предложений — создание информационно-логистических центров, развитие государственно-частного партнёрства в транспорте, запуск Венчурной платформы СНГ для продвижения стартапов, а также проведение Форума инновационной индустрии в Ташкенте.

Эти инициативы отражают курс на обновление экономического взаимодействия в пространстве СНГ

Особое внимание Президент уделил вопросам энергетической безопасности, цифровизации и подготовке многостороннего плана действий по искусственному интеллекту. Эти инициативы вновь подтвердили статус Узбекистана не только как активного участника процессов в Содружестве, но и одного из ключевых генераторов идей, направленных на повышение эффективности практического взаимодействия.

В условиях глобальной турбулентности и нестабильности СНГ подтверждает свою роль устойчивой платформы для экономического и политического взаимодействия. Созданные в его рамках механизмы доказали эффективность в поддержании взаимной торговли, развитии кооперации и формировании предсказуемого пространства сотрудничества между странами региона.

Сегодня ключевая задача состоит в том, чтобы придать интеграции новое содержание — через инновации, зелёную экономику, цифровизацию и поддержку предпринимательства. Используя институциональные и правовые возможности Содружества, государства могут не только успешно адаптироваться к внешним вызовам, но и превратить СНГ в источник устойчивого развития и стабильности для всего евразийского пространства.

Азимова Камола и Низомова Гули

ведущие научные сотрудники Центра внешнеполитических исследований (Узбекистан)