Обсуждено сотрудничество Азербайджана с ТЮРКСОЙ

БАКУ /Trend/ - 8 октября состоялась встреча представителей министерства культуры Азербайджана и Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ.

Об этом Trend сообщили в министерстве культуры.

Было отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями по новым задачам и выполнению поручений, данных на XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся 7 октября в городе Габала.

В своем выступлении министр культуры Адиль Керимли отметил, что сотрудничеству с ТЮРКСОЙ, которое из года в год расширяется и наполняется новым содержанием, придается особое значение. Министр подчеркнул важность совместных проектов, реализуемых в направлении сохранения и пропаганды богатого культурного наследия тюркского мира.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев выразил удовлетворение сотрудничеством с министерством культуры Азербайджана и выразил глубокую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную в укреплении отношений.

В ходе встречи генеральному секретарю был представлен новоназначенный представитель министерства культуры Азербайджана в ТЮРКСОЙ Вугар Мамедов. Было отмечено, что он приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшие дни.

Стороны обменялись мнениями о деятельности организации за текущий год и ещё раз подчеркнули важность взаимного сотрудничества в реализации совместных проектов.

