Депутаты Милли Меджлиса примут участие в форуме «Ноль отходов» в Турции

БАКУ/Trend/ - С 12 по 18 октября состоится визит в Турцию председателя комитета природных резервов, энергетики и экологии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Садига Гурбанова и депутата Кямала Джафарова.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Отмечено, что парламентарии в рамках визита проведут двусторонние встречи в Министерстве окружающей среды, градостроения и климатических изменений и в Фонде «Ноль отходов» в Анкаре и Стамбуле, а также примут участие в работе Форума «Ноль отходов».