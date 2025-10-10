Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в форуме «Ноль отходов» в Турции

Общество Материалы 10 октября 2025 15:56 (UTC +04:00)
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в форуме «Ноль отходов» в Турции

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - С 12 по 18 октября состоится визит в Турцию председателя комитета природных резервов, энергетики и экологии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Садига Гурбанова и депутата Кямала Джафарова.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Отмечено, что парламентарии в рамках визита проведут двусторонние встречи в Министерстве окружающей среды, градостроения и климатических изменений и в Фонде «Ноль отходов» в Анкаре и Стамбуле, а также примут участие в работе Форума «Ноль отходов».

Лента

Лента новостей

Читать все новости