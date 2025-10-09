Лидеры Центральной Азии и России согласовали дорожную карту на 2025-27 гг.

ДУШАНБЕ /Trend/ - 9 октября в Душанбе состоялся Второй саммит в формате «Центральная Азия – Россия», который прошел под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Как сообщает в четверг Trend, в работе встречи приняли участие главы государств Центральной Азии и России - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе саммита стороны обсудили ключевые направления регионального взаимодействия: развитие торгово-экономического сотрудничества, стимулирование инвестиций, расширение гуманитарных связей и укрепление безопасности в Центральной Азии. Президент Рахмон подчеркнул, что активное участие всех глав государств свидетельствует о стремлении к укреплению диалога и стратегического сотрудничества.

Главы стран-участниц выступили с речами, поделившись своими позициями по актуальным вопросам, после чего были приняты итоговое Коммюнике Саммита и План совместных действий на 2025–2027 годы.

Президент Таджикистана поблагодарил участников за конструктивную работу и подчеркнул важность достигнутых договоренностей для укрепления духа солидарности и взаимопонимания в регионе.