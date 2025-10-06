Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Иран возобновил экспорт электроэнергии в Пакистан и Афганистан

Экономика Материалы 6 октября 2025 00:21 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ / Trend / — В связи со снижением внутреннего потребления электроэнергии Иран возобновил её экспорт в восточные соседние страны — Пакистан и Афганистан.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Иранской компании по производству, передаче и распределению электроэнергии (TAVANIR) Мустафа Раджаби Машхади в ходе брифинга.

По его словам, в настоящее время объём экспорта электроэнергии в Пакистан и Афганистан составляет 150 мегаватт. Этот показатель остаётся стабильным, однако может быть пересмотрен в зависимости от изменений в объёмах трансграничного обмена электроэнергией.

Раджаби Машхади также подчеркнул, что Иран продолжает импортировать электроэнергию из Туркменистана и Армении в объёме около 450 мегаватт.

Ранее летом, в период пикового потребления, экспорт электроэнергии из Ирана был практически приостановлен.

Потенциал производства электроэнергии в стране превышает 93 000 мегаватт-часов. В летние месяцы Иран традиционно сталкивается с дефицитом электроэнергии и вынужден компенсировать его за счёт импорта.

