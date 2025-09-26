ЕБРР инвестировал в проекты "зеленой" энергетики Азербайджана мощностью 1,2 ГВт

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) помогает превращать идеи в финансируемые проекты.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный банкир энергетического сектора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сандро Мусеридзе в ходе прошедшего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

Он отметил, что ЕБРР вносит вклад в развитие "зеленой" энергетики в Азербайджане и Центральной Азии, инвестируя и поддерживая инициативы в области возобновляемых источников энергии, такие как солнечные электростанции.

"Наша главная задача - превратить амбиции в конкретные проекты. Это означает, что мы поддерживаем подготовку проектов, их технико-экономические обоснования, помогаем разрабатывать различные варианты, а также сотрудничаем с правительством над соответствующими реформами.

Азербайджан поставил перед собой цель достичь к 2030 году доли возобновляемых источников энергии не менее 30%, и наша задача - способствовать достижению этой цели. В последние годы ЕБРР профинансировал в Азербайджане проекты в области возобновляемых источников энергии общей мощностью 1,2 гигаватта. В этот список входят проект солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт с компанией Masdar, проект мощностью 240 мегаватт с компанией ACWA Power и два других проекта такого же масштаба, реализованных недавно. Эти проекты - не просто цифры, это первые и крупнейшие промышленные проекты в области возобновляемых источников энергии на Южном Кавказе. В Центральной Азии за последние годы мы инвестировали более 1,3 миллиарда долларов", - отметил он.

Представитель ЕБРР также рассказал о ходе работ на ветряной электростанции "Хызы-Абшерон".

"Недавно я посетил проект ветряной электростанции "Хызы-Абшерон", реализуемый компанией ACWA Power и софинансируемый нами. На этапе строительства задействовано 850 рабочих, 70% из которых - местные жители. Это не только создание рабочих мест, но и привлечение в страну новых навыков. В рамках проекта оборудование проекта преодолело более 95 тысяч километров за месяц. После полного завершения проекта выбросы углерода сократятся более чем на 400 тысяч тонн в год, что эквивалентно удалению десятков тысяч автомобилей с дорог.

Наша роль не ограничивается прямыми инвестициями. Многие международные финансовые институты не спешат выходить на новые рынки, но участие ЕБРР придает им дополнительную уверенность.

Конечно, надежная и предсказуемая электросеть также имеет решающее значение для успеха проектов. Важным моментом является то, что в 2024 году при поддержке ЕБРР в Азербайджане прошел первый аукцион по возобновляемым источникам энергии. На этом аукционе будут представлены солнечные электростанции общей мощностью 400 мегаватт. Это не только проект, но и системный месседж о долгосрочной роли возобновляемой энергетики в стране", - добавил С.Мусеридзе.

