Крис Хьюиш: «Инженеры в бакинском офисе будут работать над глобальными проектами Xsolla»

Экономика Материалы 26 сентября 2025 17:23 (UTC +04:00)
Крис Хьюиш: «Инженеры в бакинском офисе будут работать над глобальными проектами Xsolla»

Президент Xsolla Крис Хьюиш в интервью отметил, что открытие исследовательского центра в Азербайджане имеет стратегическое значение для всей компании.

«Создание мирового центра исследований и разработок в Баку — это знаковый шаг и для Xsolla, и для Азербайджана. Мы инвестируем в инновации, развитие талантов и долгосрочную инфраструктуру. Инженеры и исследователи в бакинском офисе будут работать над проектами, влияющими на глобальные операции компании», — заявил Хьюиш.

Xsolla — международный лидер в сфере коммерческих решений для игровой индустрии, через платформу которого проходит более 70% всех глобальных транзакций. По словам президента компании, именно высокий уровень подготовки азербайджанских специалистов стал решающим фактором при выборе Баку в качестве нового центра.

Проект реализуется при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития (IDDA), которое предложило компании условия для эффективной работы в экосистеме технопарка.

