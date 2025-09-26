США готовы содействовать установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией - Эми Карлон (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Соединённые Штаты готовы содействовать установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель главы миссии посольства США в Баку Эми Карлон в приветственном обращении.

Она отметила, что США и Азербайджан являются партнёрами более 30 лет.

«Вместе мы боролись с терроризмом, укрепляли энергетическую безопасность и создавали благосостояние для наших стран. Для меня большая честь находиться здесь в по-настоящему исторический момент для США и Азербайджана. Парафирование мирного соглашения в Белом доме 8 августа открыло новую главу для Южного Кавказа. США готовы помогать Азербайджану и Армении в построении прочного мира. Закрепляя этот путь к миру, мы открываем огромный потенциал региона как центра торговли, транзита и энергетики, что станет ключом к нашему будущему экономическому сотрудничеству», - сказала Карлон.

Она также подчеркнула, что меморандум о взаимопонимании, подписанный Президентом Дональдом Трампом и Президентом Ильхамом Алиевым в Вашингтоне, является первым шагом к созданию партнёрства США и Азербайджана, «которое, как мы надеемся, позволит еще больше улучшить координацию по вопросам, представляющим взаимный интерес».

«В течение следующих трёх лет моя цель — укрепить отношения между нашими странами, поддерживать мирный процесс в регионе и развивать совместные экономические возможности, которые принесут пользу как американскому, так и азербайджанскому народу», - добавила Карлон.